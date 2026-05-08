Число погибших в результате атаки Израиля на Ливан возросло до 14

Число погибших в результате авиаударов армии Израиля по населенным пунктам на юге Ливана, возросло до 14 человек.

Израильская армия продолжает атаки на юг Ливана, несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля.

По данным официального ливанского агентства NNA, израильская авиация с утра нанесла удары по ряду населенных пунктов. В результате атаки на населенный пункт Зерарийе погибли два человека.

В результате двух ударов по населенному пункту Тора погибли четыре человека, еще пять получили ранения.

Кроме того, утром израильская артиллерия обстреляла район между населенными пунктами Калиле, Маалийе и Хиннийе.

Израильские БПЛА также атаковали населенные пункты Султания, Харис, Дейр-Антар, Нижний Хомин и Араб-Джал.

В результате атаки в Султании погибли четыре человека, в Араб-Джале - еще трое.

Ранее один сотрудник гражданской обороны погиб в результате удара израильского беспилотника по автомобилю, двигавшемуся между населенными пунктами Кефр-Шуба и Кефр-Хаммам на юге страны.

Утром израильская армия также выступила с угрозами атаковать населенные пункты Аббасийе, Нумейрийе, Тайр-Фалсай, Халусийе, Верхнее Халусийе, Тора и Мараке.

Заявление «Хезболлы»

В заявлениях, опубликованных в соцсетях «Хезболлы», говорится, что в ответ на нарушения режима прекращения огня утром с помощью БПЛА была поражена строительная техника в оккупированном населенном пункте Байяда.

Кроме того, «Хезболла» заявила о ракетном ударе по израильским военным в населенном пункте Хиям на юге Ливана, а также об атаке на израильских военных и танк Merkava в районе населенного пункта Дейр-Сурьян.

Атаки Израиля на Ливан и перемирие

2 марта израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщало, что за этот период число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских атак погибли около 2,7 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана. «Хезболла», в свою очередь, наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.