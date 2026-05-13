Израильская армия продолжает наносить удары по южным районам Ливана, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля

Число погибших в результате авиаударов Израиля по Ливану возросло до 29 человек Израильская армия продолжает наносить удары по южным районам Ливана, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля

Число погибших в результате авиаударов израильской армии по различным районам Ливана, нанесённых сегодня несмотря на перемирие, возросло до 29 человек.

Израильская армия продолжает наносить удары по южным районам Ливана, несмотря на перемирие, вступившее в силу 17 апреля.

По сообщению официального ливанского агентства NNA, во второй половине дня израильские военные самолеты нанесли удар по дому в поселке Ромин в районе Небатия. Сообщается, что в результате удара дом был полностью разрушен, три человека, находившиеся в доме, погибли, а многие получили ранения.

В результате израильского нападения на поселок Харуф на юге страны погиб 1 человек, а в Аббасии — 2 человека.

В результате атак израильской армии с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на 7 автомобилей в различных районах Ливана погибли 12 человек.

Израильская армия нанесла авиаудары по населенным пунктам на юге Ливана: Верхняя Небатия, Шеххур, Нумейрия, Аббасия, Кефер-Сир, Неумейрия, Кефер-Хатта, Зехрани, Черку, Восточный Завтар, Арабсалим и Сухмур.

В ходе израильских атак на населенный пункт Арабсалим, входящий в провинцию Набатия, погибли 5 человек из одной семьи. В результате атаки в Нумейрии погибли 4 человека, а в населенных пунктах Верхняя Набатия и Шеххур погиб по одному человеку.