В результате атаки трое получили ранения, в том числе двое медработников

Число погибших в результате авиаударов Израиля по Ливану возросло до 11 В результате атаки трое получили ранения, в том числе двое медработников

Число погибших в результате атак, нанесенных армией Израиля в четверг по различным районам Ливана возросло до 11.

Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля и продленное с 17 мая еще на 45 дней.

По данным ливанского официального агентства NNA, израильский беспилотный летательный аппарат атаковал мотоцикл в населенном пункте Верхняя ан-Набатия, относящемся к городу ан-Набатия на юге страны. В результате удара погиб один ливанский военнослужащий.

В результате атаки в населенном пункте Зрарие, относящемся к городу Сайда, погиб еще один человек, трое получили ранения, в том числе двое медработников.

Ранее NNA и Министерство здравоохранения Ливана сообщили, что в течение дня в результате ударов израильской армии по различным районам страны погибли девять человек, среди них четверо сирийцев, двое палестинцев и двое медицинских работников.

Таким образом, число погибших в результате израильских атак за день возросло до 11.

- Атаки Израиля на Ливан

2 марта израильская армия начала интенсивные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны. Правительство Ливана в этот период сообщило, что число перемещенных внутри страны лиц превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил, что временное 10-дневное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели. По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня с 17 мая еще на 45 дней и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 25 мая заявил, что поручил армии усилить атаки на Ливан.

Министерство здравоохранения Ливана в последнем заявлении сообщило, что с 2 марта в результате израильских атак по территории страны погибли 3 468 человек.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает атаки и разрушение домов на юге Ливана, тогда как «Хезболлах» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя Израиль в нарушении перемирия.