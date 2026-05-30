Число погибших в результате атак израильской армии на Ливан, совершаемых с 2 марта несмотря на перемирие, увеличилось на 16 человек и достигло 3 371.



Министерство здравоохранения Ливана обнародовало последние данные о количестве погибших и раненых в результате атак Израиля, совершенных с 2 марта.



Согласно этим данным, за указанный период в результате израильских атак погибли 3 371 человек, 10 129 человек получили ранения.



29 мая в своем заявлении Министерство здравоохранения сообщило, что в результате атак Израиля на Ливан, начиная с 2 марта, погибли 3 355 человек.

Израильские атаки и режим прекращения огня

Второго марта Израиль начал наносить массированные авиаудары по Ливану, оккупировав несколько городов на юге страны.

Ливанские власти заявили, что число вынужденных переселенцев превысило один миллион человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении на три недели 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, прошедшего 14–15 мая при посредничестве США, стороны договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней с 17 мая и провести в начале июня четвертый раунд консультаций.

Израиль продолжает наносить удары и осуществлять снос жилых домов на юге Ливана, несмотря на перемирие, тогда как «Хезболла» атакует израильские подразделения, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.

25 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал армии приказ усилить атаки на Ливан.