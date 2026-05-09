Число погибших в Ливане в результате атак Израиля с 2 марта возросло до 2 795 человек

Число погибших в результате нападений израильской армии на Ливан, продолжающихся с 2 марта, увеличилось на 36 человек и достигло 2 795.



Министерство здравоохранения Ливана обнародовало данные о количестве погибших и раненых в результате атак, нанесенных Израилем с 2 марта.



Согласно этим данным, за указанный период число погибших в результате израильских атак достигло 2 795 человек, а число раненых — 8 586.



Среди погибших 106 медицинских работников, еще 244 медицинских работника получили ранения.



8 мая министерство здравоохранения сообщило, что в результате нападений Израиля на Ливан, начиная с 2 марта, погибли 2 759 человек.



2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала множество населенных пунктов на юге страны.



Правительство Ливана также сообщило, что за это время число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 миллион человек.



Президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.



Несмотря на перемирие, Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, а «Хезболла» продолжает отвечать на них.