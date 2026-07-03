Число погибших в Киеве после массированного удара выросло до 25 Поисково-спасательные работы продолжаются в Дарницком районе столицы

Число погибших в результате массированного удара по Киеву увеличилось до 25 человек. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале в четверг, 2 июля.

По его данным, на одной из локаций в Дарницком районе столицы продолжается разбор завалов и поиск людей. Только там обнаружены тела пяти погибших, еще восемь человек не выходят на связь.

«Спасатели будут работать без перерыва до полного расчистки завалов. Но, к сожалению, могут быть обнаружены новые жертвы», - отметил Ткаченко.

В МВД Украины также подтвердили, что число погибших в результате удара по Киеву выросло до 25 человек. В ведомстве сообщили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Кроме того, в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов тела еще трех человек. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 25.

Поисковые и аварийно-спасательные работы продолжаются на трех локациях в Дарницком районе. Психологи ГСЧС оказали помощь 190 людям.

Ранее сообщалось о 23 погибших и 100 пострадавших.

Массированная атака на Киев произошла 2 июля. По городу были применены беспилотники и ракеты. Повреждения зафиксированы во всех районах столицы. Наиболее серьезные разрушения получил жилой дом в Дарницком районе.

По данным главы правительства Юлии Свириденко, в Киеве зафиксированы прямые попадания как минимум в 20 жилых домов.