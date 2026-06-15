Минздрав Газы сообщил о новых жертвах и раненых, а также о тысячах тел, остающихся под завалами

Число погибших в Газе с октября 2023 года превысило 73 тыс. Минздрав Газы сообщил о новых жертвах и раненых, а также о тысячах тел, остающихся под завалами

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 003 человек.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения в Газе приведены данные о жертвах продолжающихся с октября 2023 года атак Израиля.

За последние 24 часа в больницы Газы были доставлены 7 погибших и 6 раненых.

Отмечается, что с момента вступления в силу перемирия 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 992 человека, 3 144 получили ранения, а из-под завалов были извлечены 784 тела.

Также сообщается, что общее число раненых с октября 2023 года выросло до 173 252 человек.

Подчеркивается, что в секторе Газа под завалами до сих пор остаются тысячи тел погибших.