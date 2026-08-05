Минздрав Газы сообщил о новых жертвах израильских атак и росте числа пострадавших

Число погибших в Газе с октября 2023 года достигло 73 381 человека Минздрав Газы сообщил о новых жертвах израильских атак и росте числа пострадавших

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 тысяч 381 человека.

Министерство здравоохранения Газы в письменном заявлении сообщило последние данные о потерях в результате продолжающихся с октября 2023 года атак Израиля.

Отмечается, что за последние 24 часа в больницы Газы были доставлены тела 4 погибших и 1 пострадавший.

Согласно заявлению, с момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1254 человека, еще 4 тысячи 121 человек получили ранения. Кроме того, из-под завалов были извлечены тела 804 погибших.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 тысяч 381 человека, число раненых — 174 тысяч 231 человека.

Сообщается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тысячи тел погибших.