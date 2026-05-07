Число погибших в Газе с октября 2023 года возросло до 72 628

Минздрав Газы сообщил о новых жертвах и продолжающихся атаках несмотря на перемирие

Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 628 человек.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы приведены последние данные о жертвах продолжающихся атак.

Сообщается, что за последние 24 часа в больницы сектора были доставлены 9 погибших и 39 раненых.

Отмечается, что с момента вступления в силу перемирия 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 846 человек, 2418 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 769 погибших.

Общее число погибших с октября 2023 года увеличилось до 72 628 человек, а число раненых — до 172 520.

Также подчеркивается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему остаются тела тысяч людей.