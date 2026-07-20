Минздрав Газы сообщил о новых жертвах и росте числа пострадавших с октября 2023 года

Число погибших в Газе в результате израильских атак превысило 73 тыс. Минздрав Газы сообщил о новых жертвах и росте числа пострадавших с октября 2023 года

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 73 283 человек.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы была представлена информация о потерях в результате продолжающихся с октября 2023 года израильских атак.

Сообщается, что за последние 24 часа в больницы Газы были доставлены тела трех погибших в результате израильских ударов, а также 22 пострадавших.

Отмечается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1 158 человек, еще 3 756 получили ранения. Кроме того, из-под завалов были извлечены тела 802 погибших.

Согласно данным ведомства, общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 283 человек, а число раненых — 173 864.

Также сообщается, что под завалами в Газе остаются тысячи тел погибших. Однако из-за нехватки оборудования и продолжающихся израильских атак машины скорой помощи и сотрудники гражданской обороны не могут добраться до них.