Минздрав сектора Газа сообщил о гибели 1 252 человек после вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года

Число погибших в Газе в результате израильских атак достигло 73 377 человек Минздрав сектора Газа сообщил о гибели 1 252 человек после вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года

Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 377 человек.

Министерство здравоохранения сектора Газа распространило письменное заявление с последними данными о жертвах израильских ударов, продолжающихся с октября 2023 года.

В ведомстве сообщили, что за последние 48 часов в больницы Газы были доставлены тела двух погибших и 19 раненых в результате израильских атак.

Согласно заявлению, с момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1 252 человека, 4 120 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 804 погибших.

В Минздраве Газы заявили, что общее число погибших в результате израильских ударов по сектору с октября 2023 года увеличилось до 73 377 человек, а число раненых — до 174 230.

Также сообщается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему находятся тысячи тел погибших.