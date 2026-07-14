Число нейтрализованных боевиков в ходе операции в Пакистане возросло до 83

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Olga Keskin
14 Июля 2026•Обновить: 14 Июля 2026
Число боевиков, нейтрализованных в ходе продолжающихся операций в пакистанской провинции Белуджистан, возросло до 83. Об этом сообщает государственный телеканал PTV News со ссылкой на источники в силовых структурах.
По данным источников, в рамках операции «Шабан» были ликвидированы еще четыре боевика. При этом общее число боевиков, нейтрализованных в ходе воздушных и наземных операций, достигло 83.
Представители силовых структур подчеркнули, что операция будет продолжена «до ликвидации последнего боевика».
С 5 июля в ходе операции «Шабан» и других разведывательно-поисковых мероприятий был нейтрализован в общей сложности 121 боевик, отметили в силовых структурах.
Операция «Шабан» была инициирована в качестве ответной меры после нападения на полицейский пост в районе Зиарат провинции Белуджистан, в результате которого были похищены и убиты 27 сотрудников полиции.
- Проблема терроризма в Пакистане
Вооруженные нападения в Пакистане наиболее часто происходят в приграничных с Афганистаном провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.
Действующие в этих регионах вооруженные группировки, заявляющие о защите прав пуштунского и белуджского населения, регулярно совершают нападения на пакистанские силовые структуры и мирных жителей.
Исламабад утверждает, что движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) базируется на территории Афганистана и оттуда координирует свои атаки. Афганские власти, в свою очередь, отвергают эти обвинения.
В Белуджистане наиболее активной считается сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA), выступающая за отделение провинции от Пакистана и передачи управления регионом белуджам.