С 5 июля в ходе операции «Шабан» и других разведывательно-поисковых мероприятий был нейтрализован в общей сложности 121 боевик, представители силовых структур

Число нейтрализованных боевиков в ходе операции в Пакистане возросло до 83 С 5 июля в ходе операции «Шабан» и других разведывательно-поисковых мероприятий был нейтрализован в общей сложности 121 боевик, представители силовых структур

Число боевиков, нейтрализованных в ходе продолжающихся операций в пакистанской провинции Белуджистан, возросло до 83. Об этом сообщает государственный телеканал PTV News со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным источников, в рамках операции «Шабан» были ликвидированы еще четыре боевика. При этом общее число боевиков, нейтрализованных в ходе воздушных и наземных операций, достигло 83.

Представители силовых структур подчеркнули, что операция будет продолжена «до ликвидации последнего боевика».

С 5 июля в ходе операции «Шабан» и других разведывательно-поисковых мероприятий был нейтрализован в общей сложности 121 боевик, отметили в силовых структурах.

Операция «Шабан» была инициирована в качестве ответной меры после нападения на полицейский пост в районе Зиарат провинции Белуджистан, в результате которого были похищены и убиты 27 сотрудников полиции.

- Проблема терроризма в Пакистане

Вооруженные нападения в Пакистане наиболее часто происходят в приграничных с Афганистаном провинциях Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан.

Действующие в этих регионах вооруженные группировки, заявляющие о защите прав пуштунского и белуджского населения, регулярно совершают нападения на пакистанские силовые структуры и мирных жителей.

Исламабад утверждает, что движение «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) базируется на территории Афганистана и оттуда координирует свои атаки. Афганские власти, в свою очередь, отвергают эти обвинения.

В Белуджистане наиболее активной считается сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA), выступающая за отделение провинции от Пакистана и передачи управления регионом белуджам.