Число жертв утренних атак Израиля на Газу возросло до четырех

Израильский снайпер открыл огонь по палестинцу в районе Джебалия

Число погибших в результате атак, совершенных израильской армией на сектор Газа с утренних часов, выросло до 4.

По данным источников в сфере здравоохранения, израильский снайпер открыл огонь по палестинцу в районе Джебалия на севере Газы. Тело погибшего доставили в больницу «Аль-Шифа».

Ранее сообщалось, что в результате удара израильских боевых самолетов по дому в лагере беженцев Нусейрат погибли 38-летний Мухаммад Ибрагим, его супруга, 36-летняя Ала Меджди и их годовалый ребенок Усама, еще несколько человек получили ранения.

Кроме того, палестинское официальное информационное агентство WAFA сообщило, что израильские военные корабли продолжают обстрел побережья города Газа из крупнокалиберных пулеметов.

Израиль продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня, действующее с 10 октября 2025 года.​​​​​​​