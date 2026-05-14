Проливные дожди и мощный шторм, охватившие многие районы штата Уттар-Прадеш, продолжают оказывать негативное влияние на жизнь населения

Число жертв сильных ливней и шторма в Индии возросло до 89 человек Проливные дожди и мощный шторм, охватившие многие районы штата Уттар-Прадеш, продолжают оказывать негативное влияние на жизнь населения

Число погибших в результате поливных дождей и шторма в индийском штате Уттар-Прадеш возросло до 89 человек.

Как сообщает India Today, проливные дожди и мощный шторм, охватившие многие районы штата Уттар-Прадеш, продолжают оказывать негативное влияние на жизнь населения.

По данным властей, стихия унесла жизни 89 человек, еще 53 получили ранения.

Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Праяградж, где погиб 21 человек. В округе Бхадохи жертвами непогоды стали 14 человек, в Фатехпуре — 11.

Власти сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий были повалены опоры линий электропередач и деревья, повреждено большое количество домов и автомобилей.