Число жертв пожара в баре Бангкока возросло до 30 Состояние 24 раненых врачи оценивают как критическое

Число жертв пожара в баре Rong Beer Na Ladprao в районе Чатучак в Бангкоке, столице Таиланда, возросло до 30 человек.

Представители медицинских служб Бангкока заявили, что после пожара госпитализированы 70 человек, при этом состояние 24 из них оценивается как критическое.

Расследование причин возгорания продолжается.

Полиция сообщила, что большинство погибших были обнаружены заблокированными в туалетах без окон, где они, предположительно, пытались укрыться от огня.

Отмечается также, что этот пожар стал самым смертоносным происшествием в столице Таиланда за последние 17 лет.

Трагедия произошла в ночь на 13 июля 2026 года в развлекательном заведении Rong Beer Na Lat Phrao, расположенном в районе Латпхрау (рядом с Чатучаком)

