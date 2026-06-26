Число жертв обрушения трехэтажного здания в Нигерии возросло до 9

Adam Abu-bashal, Olga Keskin
26 Июня 2026•Обновить: 26 Июня 2026
Число погибших в результате обрушения трехэтажного здания в нигерийском городе Лагос возросло до девяти человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии (SEMA) в Лагосе.
Согласно сообщению, спасательные работы на месте происшествия в районе Иджегун-Эгба Бергер продолжаются.
По данным ведомства, из-под завалов удалось извлечь тела девяти погибших.
При этом число спасенных увеличилось до 26 человек. Власти не исключают, что число жертв может возрасти.
Отмечается, что причины обрушения здания устанавливаются.