Предполагается, что причиной инцидента стал взрыв, вызванный скоплением метана и других газов

Число жертв обрушения тоннеля на ГЭС в Индии превысило 20 Предполагается, что причиной инцидента стал взрыв, вызванный скоплением метана и других газов

Число погибших в результате обрушения тоннеля строящейся гидроэлектростанции в индийском штате Сикким возросло до 22 человек. Об этом сообщает агентство Press Trust of India (PTI).

Согласно информации, спасатели обнаружили тела еще 12 человек.

По данным местных властей, под завалами остаются три человека.

По предварительным данным, в момент обрушения в тоннеле находились 25 рабочих.

Предполагается, что причиной инцидента стал взрыв, вызванный скоплением метана и других газов.