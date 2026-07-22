За последние сутки жертвой стихийного бедствия стал еще 21 человек

Число жертв наводнений на северо-востоке Индии превысило 30 За последние сутки жертвой стихийного бедствия стал еще 21 человек

В штате Ассам на северо-востоке Индии число погибших в результате наводнений, вызванных проливными дождями, возросло до 31 человека. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Управление по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций штата.

Согласно заявлению, за последние сутки жертвой стихийного бедствия стал еще 21 человек.

По данным главного министра штата Химанта Бисва Сарма, от наводнений пострадали около 700 тысяч человек. По его словам, три человека числятся пропавшими без вести.

Сезон муссонов в Южной Азии ежегодно провоцирует масштабные наводнения и оползни. Страны, которые от этого страдают сильнее всего - Индия и Пакистан.