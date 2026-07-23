За последние 24 часа в результате наводнений погибли еще 10 человек, - власти штата Ассам

Число жертв наводнений на северо-востоке Индии возросло до 41 За последние 24 часа в результате наводнений погибли еще 10 человек, - власти штата Ассам

Число погибших в результате наводнений, вызванных сильными дождями в северо-восточном индийском штате Ассам, достигло 41.

Как пишет газета Hindustan Times со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Ассам, за последние 24 часа в результате наводнений погибли еще 10 человек.

Таким образом, число жертв наводнений в Ассаме возросло до 41. В общей сложности стихия затронула 727 тыс. человек в 25 районах штата.

Главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма сообщил, что более 100 человек числятся пропавшими без вести, а число погибших может возрасти.

К продолжающимся в штате поисково-спасательным работам подключилась индийская армия.