Последствия стихийного бедствия затронули более 200 тысяч человек на северо-востоке страны

Число жертв наводнений в штате Ассам в Индии достигло 82 человек Последствия стихийного бедствия затронули более 200 тысяч человек на северо-востоке страны

Число жертв наводнений в штате Ассам на северо-востоке Индии достигло 82 человек.

Как сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Ассам (ASDMA), в результате наводнений погибли 82 человека, последствия стихии затронули более 200 тысяч человек.

Главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма отметил, что ситуация постепенно улучшается и некоторые пострадавшие уже начали возвращаться в свои дома. Он подчеркнул, что восстановительные и реабилитационные работы остаются приоритетом для правительства.

Сарма также сообщил, что правительство сосредоточено на оказании экстренной помощи и выплате компенсаций, а также на восстановлении средств к существованию, ремонте школ и воссоздании поврежденной инфраструктуры.

Муссонные дожди, которые приходят в Южную Азию в период с июня по сентябрь, ежегодно становятся причиной масштабных стихийных бедствий в странах региона, прежде всего в Индии и Пакистане.​​​​​​​

