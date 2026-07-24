По данным властей, от стихии пострадали более 720 тысяч человек, десятки жителей числятся пропавшими без вести

Число жертв наводнений в индийском штате Ассам возросло до 47 По данным властей, от стихии пострадали более 720 тысяч человек, десятки жителей числятся пропавшими без вести

Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в северо-восточном индийском штате Ассам возросло до 47 человек.

Как сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Ассам (ASDMA), в районах Сивасагар и Чарайдео погибли еще шесть человек.

Согласно последнему отчету ASDMA, наводнения затронули 721 тысячу человек в 13 районах штата. Около 24 тысяч человек были размещены во временных пунктах эвакуации.

Главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма сообщил, что судьба 70–80 человек до сих пор остается неизвестной, предупредив, что число погибших может увеличиться.

Сезон муссонных дождей, который продолжается в Южной Азии с июня по сентябрь, ежегодно становится причиной масштабных наводнений и других стихийных бедствий в Индии, Пакистане и других странах региона.