Кроме того, 8 человек пострадали, еще 23 числятся пропавшими без вести

Число жертв лесных пожаров на юге Испании возросло до 12 Кроме того, 8 человек пострадали, еще 23 числятся пропавшими без вести

Число погибших в результате лесных пожаров в районе Лос-Гальярдос провинции Альмерия на юге Испании возросло до 12 человек. Еще 8 человек получили ранения, 23 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил глава правительства автономного сообщества Андалусия Хуан Мануэль Морено.

Морено отметил, что большинство погибших — иностранные граждане, в частности британцы и бельгийцы. По его словам, из восьми пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.

«Мы столкнулись с огромной трагедией и надеемся, что пропавшие без вести не пополнят число погибших», — сказал Морено, указав на то, что причиной возгорания стала авария на частной линии электропередачи.

Из-за ветра, скорость которого достигала 50 километров в час, огонь стремительно распространился. Всего за два часа пламя преодолело около 15 километров и охватило к настоящему времени территорию площадью около 4 тыс. гектаров, - отметил он.

По словам Морено, остаются труднодоступные районы, которые еще предстоит обследовать, чтобы установить, есть ли там погибшие.

«Мы надеемся найти всех 23 пропавших без вести живыми и избежать дальнейших человеческих жертв. Именно к этому стремятся все задействованные службы, используя все возможные средства, чтобы положить конец этому кошмару», — сказал он.

Тушение пожара в районе Лос-Гальярдос продолжается с привлечением наземной техники и авиации. Из-за распространения огня были эвакуированы около 1,5 тыс. жителей.

Лесные пожары продолжаются в 860 различных местах по всей Испании

По данным сайта incendiosespana.es, который в режиме реального времени отслеживает лесные пожары в стране, в настоящее время в Испании зарегистрировано 860 действующих очагов возгорания.

Помимо пожаров в Андалусии, наиболее серьезная ситуация сохраняется в провинции Малага, а также в районах Толедо и Авилы в центральной части страны и в горных районах провинций Льейда и Жирона в Каталонии, где возгорания, начавшиеся на этой неделе, продолжаются.

Представители служб гражданской защиты и пожарных сообщили, что, хотя пожары пока не удалось полностью взять под контроль, скорость их распространения значительно снизилась. Большинству эвакуированных жителей уже разрешено вернуться в свои дома.