С 24 июня в регионе зафиксировано в общей сложности 1463 афтершока

Число жертв июньских землетрясений в Венесуэле возросло до 5 398 С 24 июня в регионе зафиксировано в общей сложности 1463 афтершока

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 5 398 человек.

Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на своей странице в социальных сетях.

По его словам, число погибших увеличилось на 52 человек и достигло 5 398, а количество пострадавших возросло до 16 740.

Родригес сообщил, что в пострадавших от землетрясения районах в настоящее время задействовано свыше 60 тыс. человек, включая 30 тыс. добровольцев, и подчеркнул, что поставки гуманитарной помощи и чистой воды для пострадавших продолжаются бесперебойно.

Согласно публикациям в венесуэльских СМИ, с момента землетрясения, произошедшего 24 июня, в регионе зафиксировано в общей сложности 1463 повторных подземных толчка (афтершоков).

Между тем на сайте гражданской инициативы Desaparecidos Terremoto Venezuela («Пропавшие без вести после землетрясения в Венесуэле»), где регистрируются сообщения о людях, связь с которыми была потеряна после землетрясений, числятся более 30 тыс. пропавших без вести.

Два мощных землетрясения

Согласно данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (ПРООН) 26 июня оценила прямой материальный ущерб, причиненный землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.