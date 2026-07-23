Число жертв июньских землетрясений в Венесуэле возросло до 5 398

Sinan Doğan, Ulviyya Amoyeva
23 Июля 2026•Обновить: 23 Июля 2026
Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 5 398 человек.
Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на своей странице в социальных сетях.
По его словам, число погибших увеличилось на 52 человек и достигло 5 398, а количество пострадавших возросло до 16 740.
Родригес сообщил, что в пострадавших от землетрясения районах в настоящее время задействовано свыше 60 тыс. человек, включая 30 тыс. добровольцев, и подчеркнул, что поставки гуманитарной помощи и чистой воды для пострадавших продолжаются бесперебойно.
Согласно публикациям в венесуэльских СМИ, с момента землетрясения, произошедшего 24 июня, в регионе зафиксировано в общей сложности 1463 повторных подземных толчка (афтершоков).
Между тем на сайте гражданской инициативы Desaparecidos Terremoto Venezuela («Пропавшие без вести после землетрясения в Венесуэле»), где регистрируются сообщения о людях, связь с которыми была потеряна после землетрясений, числятся более 30 тыс. пропавших без вести.
Два мощных землетрясения
Согласно данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
Программа развития ООН (ПРООН) 26 июня оценила прямой материальный ущерб, причиненный землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.