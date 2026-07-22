Число жертв июньских землетрясений в Венесуэле возросло до 5 346 Власти призвали родственников пропавших без вести сдать образцы ДНК для опознания погибших

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 5 346 человек.

Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес на своей странице в социальных сетях.

По его словам, число погибших увеличилось на 68 человек и достигло 5 346, а количество пострадавших возросло до 16 740.

По данным национальных СМИ, правительство Венесуэлы обратилось к добровольцам с просьбой предоставить образцы ДНК для идентификации погибших в результате стихийного бедствия.

В совместном заявлении Национальной службы судебной медицины и криминалистики (Senamecf) и Министерства внутренних дел страны родственников, которые предполагают, что их близкие могут находиться в наиболее пострадавшем штате Ла-Гуайра или в морге Белло-Монте в столице Каракасе, призвали сдать образцы ДНК для проведения процедуры опознания.

Судьба пропавших без вести остается неизвестной

Власти Венесуэлы пока не публиковали официальные данные о числе пропавших без вести.

Между тем на сайте гражданской инициативы Desaparecidos Terremoto Venezuela («Пропавшие без вести после землетрясения в Венесуэле»), где регистрируются сообщения о людях, связь с которыми была потеряна после землетрясений, числятся 29 500 пропавших без вести.

Два мощных землетрясения

Согласно данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (ПРООН) 26 июня оценила прямой материальный ущерб, причиненный землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.