За последние 24 часа в больницы эксклава доставили 42 раненных и тела 10 погибших

Число жертв израильских атак на сектор Газа достигло 73 293 За последние 24 часа в больницы эксклава доставили 42 раненных и тела 10 погибших

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа, продолжающихся с октября 2023 года, достигло 73 293 человек.

Как сообщили в Минздраве Газы, за последние 24 часа в больницы сектора Газа были доставлены тела 10 погибших и 42 раненых в результате израильских ударов.

Отмечается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 1168 человек, 3798 получили ранения, а из-под завалов были извлечены тела 802 погибших.

Общее число жертв израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 73 293 человек, а число раненых — 173 906.

Сообщается, что под завалами в секторе Газа по-прежнему находятся тела тысяч погибших.

