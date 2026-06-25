С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погиб 1031 человек

Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 73 043 С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погиб 1031 человек

Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа с октября 2023 года возросло до 73 043 человек.



В сообщении Министерства здравоохранения Газы представлены последние данные о жертвах израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 24 часа в больницы сектора Газа доставили тела двух погибших и 15 раненых.

Отмечается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погиб 1031 человек, ранения получили 3309. Кроме того, из-под завалов были извлечены тела 785 погибших.

Согласно данным ведомства, общее число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа с октября 2023 года возросло до 73 043 человек, а раненых - до 173 417.

Сообщается, что под завалами разрушенных зданий в секторе Газа все еще остаются тела тысячи погибших.