С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погиб 951 человек

Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 961 С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погиб 951 человек

Число палестинцев, погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года, достигло 72 961 человека.

Израильская армия продолжает наносить удары по территории эксклава, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы представлены обновленные данные о жертвах израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 48 часов в больницы сектора Газа доставили тела пяти погибших и 49 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погиб 951 человек, еще 2 984 получили ранения. Кроме того, из-под завалов разрушенных зданий были извлечены тела 782 погибших.

Общее число жертв израильских ударов по сектору Газа с октября 2023 года достигло 72 961. При этом количество раненых возросло до 173 092.

Отмечается, что под завалами разрушенных зданий в секторе Газа все еще остаются тела тысячи погибших.