Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 961

Nour Mahd Ali Abuaisha, Safiye Karabacak, Olga Keskin
06 Июня 2026•Обновить: 06 Июня 2026
Число палестинцев, погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года, достигло 72 961 человека.
Израильская армия продолжает наносить удары по территории эксклава, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня.
В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы представлены обновленные данные о жертвах израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.
Согласно сообщению, за последние 48 часов в больницы сектора Газа доставили тела пяти погибших и 49 раненых.
С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак погиб 951 человек, еще 2 984 получили ранения. Кроме того, из-под завалов разрушенных зданий были извлечены тела 782 погибших.
Общее число жертв израильских ударов по сектору Газа с октября 2023 года достигло 72 961. При этом количество раненых возросло до 173 092.
Отмечается, что под завалами разрушенных зданий в секторе Газа все еще остаются тела тысячи погибших.