Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 941 человек

Mehmet Nuri Uçar, Ulviyya Amoyeva
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 941 человек.
Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на режим прекращения огня.
Как заявили в Минздраве Газы, за последние 24 часа в больницы эксклава доставили 40 раненых и тела двоих погибших.
Согласно сообщению, за последние 48 часов в больницы Газы доставили 8 погибших и 29 раненых.
С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 932 человека, еще 2859 получили ранения. Кроме того, из-под обломков разрушенных зданий удалось извлечь тела 781 человека.
Общее число раненых в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 172 967. Сообщается, что тысячи тел все еще остаются под завалами разрушенных зданий.