Израильская армия продолжает атаки на эксклав, несмотря на режим прекращения огня

Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 941 человек Израильская армия продолжает атаки на эксклав, несмотря на режим прекращения огня

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 941 человек.

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на режим прекращения огня.

Как заявили в Минздраве Газы, за последние 24 часа в больницы эксклава доставили 40 раненых и тела двоих погибших.

Согласно сообщению, за последние 48 часов в больницы Газы доставили 8 погибших и 29 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 932 человека, еще 2859 получили ранения. Кроме того, из-под обломков разрушенных зданий удалось извлечь тела 781 человека.

Общее число раненых в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 172 967. Сообщается, что тысячи тел все еще остаются под завалами разрушенных зданий.