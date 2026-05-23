Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 783 С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года погибли 890 палестинцев

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 783 человек.

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на режим прекращения огня.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения сектора Газа приводятся последние данные о числе погибших в результате израильских атак с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 48 часов в больницы Газы доставили 8 погибших и 29 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 890 человек, еще 2677 получили ранения. Кроме того, из-под обломков разрушенных зданий удалось извлечь тела 777 человек.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 783, а раненых – до 172 779.

Сообщается, что тысячи тел все еще остаются под завалами разрушенных зданий.