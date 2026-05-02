Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 608

Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 608 человек.

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на режим прекращения огня.

В заявлении Министерства здравоохранения Газы приводятся последние данные о числе погибших в результате израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 48 часов в больницы сектора Газа доставили семь погибших, трое из которых были извлечены из-под обломков разрушенных зданий. Кроме того, в больницы доставили 26 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 828 человек, 2342 получили ранения, а из-под завалов удалось извлечь тела 767 погибших.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 608 человек, а раненых – до 172 445.

Отмечается, что в палестинском эксклаве под обломками разрушенных зданий до сих пор остаются тысячи тел.