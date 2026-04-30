С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак на Газу погибли 824 человека

Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 601 С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак на Газу погибли 824 человека

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 601 человека.

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на прекращение огня.

В заявлении Министерства здравоохранения палестинского эксклава приводятся последние данные о жертвах израильских атак с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 24 часа в больницы Газы доставили двух погибших и восемь раненых. При этом один из погибших был извлечен из-под обломков.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак на Газу погибли 824 человека, еще 2316 получили ранения. Кроме того, тела 764 человек удалось извлечь из-под завалов разрушенных зданий.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 601 человека, а раненых – до 172 419.

Сообщается, что под завалами в секторе Газа до сих пор остаются тела тысячи погибших.