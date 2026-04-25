За последние 48 часов в больницы Газы доставили тела 17 погибших и 32 раненых

Число жертв израильских атак на сектор Газа возросло до 72 568 За последние 48 часов в больницы Газы доставили тела 17 погибших и 32 раненых

Число палестинцев, погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года, достигло 72 568.

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на режим прекращения огня.

В сообщении Министерства здравоохранения Газы приводятся последние данные о жертвах израильских атак, продолжающихся с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 48 часов в больницы Газы доставили тела 17 погибших и 32 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 809 человек, еще 2267 получили ранения. Кроме того, из-под завалов разрушенных зданий удалось извлечь тела 761 человека.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 585 человек, в раненых – до 172 370.

Сообщается, что тысячи тел погибших по-прежнему остаются под обломками разрушенных зданий в палестинском эксклаве.