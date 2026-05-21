Число жертв израильских атак на Ливан со 2 марта достигло 3 089 Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану вопреки продленному перемирию

Число погибших в результате атак, совершаемых израильской армией на Ливан со 2 марта вопреки режиму прекращения огня, возросло на 16 человек – до 3 089.

Как сообщил Минздрав Ливана, число раненых в результате обстрелов израильской армии со 2 марта достигло 9 397 человек.

Израильская армия продолжает наносить удары по Ливану, несмотря на перемирие, которое вступило в силу 17 апреля и было продлено на 45 дней с 17 мая.

Накануне Минздрав Ливана сообщал, что результате атак Израиля с 2 марта погибли 3 073 человека.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

2 марта израильская армия начала наносить интенсивные воздушные удары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны. Число перемещенных лиц в стране за это время, по данным правительства Ливана, превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля, еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем, состоявшегося 14–15 мая при посредничестве США, было принято решение продлить режим прекращения огня на 45 дней с 17 мая и провести четвертый раунд переговоров в начале июня.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, в то время как «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, ссылаясь на нарушение перемирия со стороны Израиля.