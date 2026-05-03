Число жертв израильских атак на Газу с октября 2023 года возросло до 72 610

Число жертв атак, совершаемых израильской армией на сектор Газа с октября 2023 года, возросло до 72 610 человек.

Израильская армия продолжает совершать атаки на палестинский эксклав, вопреки соглашению о прекращении огня от 10 октября 2025 года.

По данным Минздрава в секторе Газа, за последние 24 часа в больницы доставили 3 раненых и тела двух погибших.

С учетом последних данных от ведомства, число жертв израильских атак в эксклаве с 10 октября 2025 года возросло до 830, число раненых – до 2 345. Из-под завалов удалось извлечь тела 767 погибших.

Общее число раненых в результате атак, продолжающихся с октября 2023 года, достигло 172 448 человек.

Под завалами разрушенных зданий в секторе Газа остаются тела тысяч погибших.