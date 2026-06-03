С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в Газе погибли 936 человек

Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 945 С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в Газе погибли 936 человек

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 945 .

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня.

В сообщении Министерства здравоохранения сектора Газа приводятся последние данные о жертвах израильских атак с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 24 часа в больницы Газы доставили троих погибших и 35 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в Газе погибли 936 человек, еще 2903 получили ранения. Кроме того, из-под завалов разрушенных зданий удалось извлечь тела 781 человека.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 945, а раненых – до 173 011.



Сообщается, что тысячи тел погибших все еще остаются под обломками разрушенных зданий.