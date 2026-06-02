Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 942 С 10 октября 2025 года, то есть в момента вступления в силу соглашения о прекращении огня, погибли 933 человека

Число палестинцев, погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года, достигло 72 942.

Израильская армия продолжает наносить удары по сектору Газа, несмотря на прекращение огня.

В сообщении Министерства здравоохранения сектора Газы приводятся последние данные о жертвах в результате продолжающихся с октября 2023 года атак Израиля.

Согласно сообщению, за последние сутки в больницы сектора Газа доставлены один погибший и 9 раненых.

При этом с 10 октября 2025 года, то есть в момента вступления в силу соглашения о прекращении огня, погибли 933 человека, еще 2868 палестинцев получили ранения. Кроме того, из-под завалов разрушенных зданий удалось извлечь тела 781 погибшего.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 942 человек, а раненых – до 172 967.

Отмечается, что под завалами в палестинском эксклаве все еще остаются тела тысячи погибших.