Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 775 C момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года погибли 883 палестинца

Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 775.

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на режим прекращения огня.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения сектора Газа приводятся последние данные о погибших в результате израильских атак с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 24 часа в больницы Газы доставили двух погибших и 27 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 883 человека, еще 2648 получили ранения. Кроме того, из-под обломков обрушенных зданий удалось извлечь тела 776 человек.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 775 человек, а раненых – до 172 750.

Сообщается, что под обломками разрушенных зданий в секторе Газа все еще остаются тела тысячи человек.