Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 757

Число погибших в результате атак израильской армии на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 757.

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на прекращение огня.

В письменном заявлении Министерства здравоохранения Газы приводятся последние данные о жертвах израильских атак с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 48 часов в больницы Газы доставили 13 погибших и 57 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских атак в Газе погибли 870 человек, еще 2543 получили ранения. Кроме того, из-под обломков разрушенных зданий удалось извлечь тела 771 человека.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 757 человек, а раненых – до 172 645.

Также сообщается, что один человек погиб при обрушении здания. Таким образом, общее число погибших в результате обрушений зданий достигло 30.

Отмечается , что под обломками разрушенных зданий в секторе Газа до сих пор остаются тела тысячи человек.