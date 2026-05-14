Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 744 С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 857 человек

Число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 744 человек.

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, несмотря на режим прекращения огня.

В сообщении Министерства здравоохранения Газы приводятся последние данные о погибших в результате израильских атак с октября 2023 года.

Согласно сообщению, за последние 48 часов в больницы Газы доставили двух погибших и 24 раненых.

С момента вступления в силу режима прекращения огня в Газе 10 октября 2025 года в результате израильских атак погибли 857 человек, еще 2486 получили ранения. Кроме того, из-под обломков разрушенных зданий удалось извлечь тела 771 человека.

Общее число погибших в результате израильских атак на сектор Газа с октября 2023 года возросло до 72 744 человек, а раненых – до 172 588.

Сообщается, что тысячи тел погибших до сих пор остаются под завалами разрушенных зданий.