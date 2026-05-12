С момента вступления в силу режима прекращения огня жертвами обстрелов стали более 856 жителей эксклава

Число жертв израильских атак на Газу возросло до 72 742 С момента вступления в силу режима прекращения огня жертвами обстрелов стали более 856 жителей эксклава

Число жертв атак, совершаемых израильской армией на сектор Газа с октября 2023 года, возросло до 72 742 человек.

Израильская армия продолжает совершать атаки на палестинский эксклав, вопреки соглашению о прекращении огня от 10 октября 2025 года.

По данным Минздрава в секторе Газа, за последние 24 часа в больницы доставили 2 погибших и 10 раненых.

С учетом последних данных от ведомства, число жертв израильских атак в эксклаве с 10 октября 2025 года возросло до 856, число раненых – до 2463. Из-под завалов удалось извлечь тела 770 погибших.

Общее число раненых в результате атак, продолжающихся с октября 2023 года, достигло 72 742 человек, еще 172 565 получили ранения.

Под завалами разрушенных зданий в секторе Газа остаются тела тысяч погибших.