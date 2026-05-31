Армия Израиля 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану

Число жертв израильских атак в Ливане достигло 3412 Армия Израиля 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану

Число погибших в результате атак армии Израиля на Ливан возросло до 3412 человека.

Министерство здравоохранения Ливана обнародовало данные о погибших и раненых в результате атак Израиля, совершенных после 2 марта.

Согласно этим данным, за указанный период число жертв достигло 3412 человека, число раненых - 10269.

-Атаки Израиля на Ливан

Армия Израиля 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану, в ходе которых были заняты ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана также сообщило, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион.

Президент США Дональд Трамп заявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

Несмотря на перемирие, Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, в то время как ливанское движение Хезболла также продолжает ответные действия.