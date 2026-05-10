Число жертв израильских атак в Ливане достигло 2846

Ethem Emre Özcan, Abdulrahman Yusupov, Ekip
10 Май 2026•Обновить: 10 Май 2026
Число погибших в результате атак армии Израиля на Ливан возросло до 2846 человек.
Министерство здравоохранения Ливана обнародовало данные о погибших и раненых в результате атак Израиля, совершенных после 2 марта.
Согласно этим данным, за указанный период число жертв достигло 2846 человек, число раненых - 8693.
-Атаки Израиля на Ливан
Армия Израиля 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану, в ходе которых были заняты ряд населенных пунктов на юге страны.
Правительство Ливана также сообщило, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион.
Президент США Дональд Трамп заявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.
Несмотря на перемирие, Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, в то время как ливанское движение Хезболла также продолжает ответные действия.