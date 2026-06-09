Более 450 человек получили ранения, около 1,5 тысячи домов полностью разрушены

Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 37 человек Более 450 человек получили ранения, около 1,5 тысячи домов полностью разрушены

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего накануне в регионе Минданао на юге Филиппин, возросло до 37 человек.

Как сообщает газета Philstar со ссылкой на представителей властей, землетрясение произошло в 26 километрах к юго-западу от муниципалитета Каблалан в регионе Соксксарген провинции Саранггани.

В результате стихийного бедствия погибли 37 человек, 456 получили ранения. Также поступили сообщения о пропаже четырех человек. Всего от землетрясения пострадали 77 186 человек.

По словам властей, большинство погибших стали жертвами обломков разрушенных зданий.

Чиновники сообщили о повреждениях дорог и мостов. По предварительным данным, ущерб получили 1889 домов, из которых около 1500 были полностью разрушены.

Власти подчеркнули, что из-за масштабов разрушений пока невозможно определить, сколько времени займет восстановление региона. Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются.

По данным властей, запасов продовольствия и воды достаточно, однако из-за повреждения линий электропередачи в больницы направлены топливо и генераторы.

Также сообщается, что землетрясение нанесло ущерб аэропорту Генерал-Сантос, в связи с чем часть рейсов была отменена или перенаправлена в другие аэропорты.

Власти рассматривают возможность создания палаточных городков для жителей, которые не могут вернуться домой из-за продолжающихся афтершоков и повреждений зданий. Многие люди по-прежнему остаются на открытых площадках из соображений безопасности.

Землетрясение в Минданао

Согласно данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,8 произошло накануне в 26 километрах к юго-западу от муниципалитета Каблалан в провинции Саранггани.

По информации USGS, очаг землетрясения залегал на глубине 55,2 километра.

После основного толчка были зарегистрированы многочисленные афтершоки магнитудой от 4,6 до 6,5.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал жителей районов, уязвимых перед угрозой цунами, немедленно эвакуироваться на возвышенности.

После землетрясения было объявлено предупреждение о цунами для побережий Тихого океана.

Филиппины расположены в так называемом «Тихоокеанском огненном кольце» — зоне высокой сейсмической и вулканической активности, где сильные землетрясения происходят регулярно.