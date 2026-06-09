Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 37 человек

Elif Gültekin Karahacıoğlu, Elmira Ekberova
09 Июня 2026•Обновить: 09 Июня 2026
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего накануне в регионе Минданао на юге Филиппин, возросло до 37 человек.
Как сообщает газета Philstar со ссылкой на представителей властей, землетрясение произошло в 26 километрах к юго-западу от муниципалитета Каблалан в регионе Соксксарген провинции Саранггани.
В результате стихийного бедствия погибли 37 человек, 456 получили ранения. Также поступили сообщения о пропаже четырех человек. Всего от землетрясения пострадали 77 186 человек.
По словам властей, большинство погибших стали жертвами обломков разрушенных зданий.
Чиновники сообщили о повреждениях дорог и мостов. По предварительным данным, ущерб получили 1889 домов, из которых около 1500 были полностью разрушены.
Власти подчеркнули, что из-за масштабов разрушений пока невозможно определить, сколько времени займет восстановление региона. Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются.
По данным властей, запасов продовольствия и воды достаточно, однако из-за повреждения линий электропередачи в больницы направлены топливо и генераторы.
Также сообщается, что землетрясение нанесло ущерб аэропорту Генерал-Сантос, в связи с чем часть рейсов была отменена или перенаправлена в другие аэропорты.
Власти рассматривают возможность создания палаточных городков для жителей, которые не могут вернуться домой из-за продолжающихся афтершоков и повреждений зданий. Многие люди по-прежнему остаются на открытых площадках из соображений безопасности.
Землетрясение в Минданао
Согласно данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,8 произошло накануне в 26 километрах к юго-западу от муниципалитета Каблалан в провинции Саранггани.
По информации USGS, очаг землетрясения залегал на глубине 55,2 километра.
После основного толчка были зарегистрированы многочисленные афтершоки магнитудой от 4,6 до 6,5.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал жителей районов, уязвимых перед угрозой цунами, немедленно эвакуироваться на возвышенности.
После землетрясения было объявлено предупреждение о цунами для побережий Тихого океана.
Филиппины расположены в так называемом «Тихоокеанском огненном кольце» — зоне высокой сейсмической и вулканической активности, где сильные землетрясения происходят регулярно.