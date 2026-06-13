Кроме того, 1221 человек получил ранения, еще 33 числятся пропавшими без вести

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на филиппинском острове Минданао возросло до 61 Кроме того, 1221 человек получил ранения, еще 33 числятся пропавшими без вести

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего 8 июня в регионе Минданао на юге Филиппин, возросло до 61 человека. Об этом сообщает GMA News со ссылкой на Бюро гражданской обороны Филиппин (OCD), которое обнародовало обновленные данные о последствиях стихийного бедствия.

Согласно сообщению, в результате землетрясения погибли 61 человек, еще 1221 получил ранения. При этом 33 человека числятся пропавшими без вести.

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы 8 июня в 26 километрах к юго-западу от муниципалитета Каблалан в регионе Соксксарген провинции Саранггани. Очаг землетрясения залегал на глубине 55,2 километра.

Филиппины расположены в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца — пояса высокой сейсмической и вулканической активности, где регулярно происходят мощные землетрясения.