Число жертв землетрясения магнитудой 7,8 на филиппинском острове Минданао возросло до 61

Dildar Baykan Atalay, Olga Keskin
13 Июня 2026•Обновить: 13 Июня 2026
Число жертв землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего 8 июня в регионе Минданао на юге Филиппин, возросло до 61 человека. Об этом сообщает GMA News со ссылкой на Бюро гражданской обороны Филиппин (OCD), которое обнародовало обновленные данные о последствиях стихийного бедствия.
Согласно сообщению, в результате землетрясения погибли 61 человек, еще 1221 получил ранения. При этом 33 человека числятся пропавшими без вести.
По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы 8 июня в 26 километрах к юго-западу от муниципалитета Каблалан в регионе Соксксарген провинции Саранггани. Очаг землетрясения залегал на глубине 55,2 километра.
Филиппины расположены в зоне так называемого Тихоокеанского огненного кольца — пояса высокой сейсмической и вулканической активности, где регулярно происходят мощные землетрясения.