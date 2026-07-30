Власти продолжают поисково-спасательную операцию, тысячи жителей остаются в эвакуационных центрах без света и воды

Число жертв землетрясения в японской префектуре Кумамото возросло до 28 Власти продолжают поисково-спасательную операцию, тысячи жителей остаются в эвакуационных центрах без света и воды

Число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля в японской префектуре Кумамото, возросло до 28 человек.

Главный секретарь Кабинета министров Японии Кихара Минору на пресс-конференции, посвященной последствиям землетрясения, произошедшего двумя днями ранее на юге страны, сообщил, что поисково-спасательные работы продолжаются и «действительно напоминают гонку со временем».

Комментируя влияние стихийного бедствия на промышленность региона, Кихара отметил, что в Кумамото расположены производственные мощности ряда крупных мировых компаний.

«В регионе находится множество крупных предприятий по производству полупроводников, электронных компонентов и автомобилей. Мы оцениваем масштабы ущерба. Пока трудно дать однозначную оценку последствиям для местной экономики», — заявил он.

По данным официального агентства Kyodo, власти префектуры Кумамото сообщили, что после землетрясения около 10 тысяч человек по-прежнему размещены в эвакуационных центрах. Без электроснабжения остаются 23 тысячи домохозяйств, без водоснабжения — около 75 тысяч жилых домов.

Как сообщило Японское метеорологическое агентство (JMA), землетрясение произошло 28 июля в 16:27 по местному времени в районах Уки и Хикава. Очаг землетрясения магнитудой 7,1 залегал на глубине 10 километров.

Подземные толчки вызвали масштабные разрушения по всей префектуре, включая пожары, обрушения дорог и мостов.

В апреле 2016 года в префектуре Кумамото произошло землетрясение магнитудой 7,0, жертвами которого стали 277 человек.

Япония является одной из наиболее сейсмоопасных стран мира, поскольку расположена в зоне Тихоокеанского огненного кольца, где сосредоточены многочисленные вулканы и зоны столкновения литосферных плит.