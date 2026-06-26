Число жертв землетрясений в Венесуэле достигло 589

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле возросло до 589, еще 2980 человек получили ранения. Об этом сообщила временный президент Венесуэлы Дельси Родригес.

По ее словам, в зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

И.о. президента отметила, что наиболее пострадавшим от подземных толчков регионом является штат Ла-Гуайра, куда были направлены дополнительные силы для ускорения гуманитарных операций.

В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,5 и 7,2



Геологическая служба США (USGS) сообщила о двух мощных землетрясениях магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле с интервалом в 39 секунд.

По данным USGS, эпицентр первого землетрясения магнитудой 7,5 находился в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре в штате Яракуй, второго магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе того же штата.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 10 километров, второго — на глубине 21,9 километра.