После двух мощных землетрясений, произошедших 24 июня, число погибших продолжает расти

Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 3 899 После двух мощных землетрясений, произошедших 24 июня, число погибших продолжает расти

Число погибших в результате двух крупных землетрясений, произошедших 24 июня в Венесуэле, увеличилось до 3 899 человек.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в социальных сетях, что число жертв возросло на 88 человек и достигло 3 899. По его словам, число пострадавших составляет 16 740 человек.

Родригес также отметил, что власти и добровольцы доставили гуманитарную помощь 86 794 семьям. В 89 временных палаточных лагерях размещены 16 892 семьи.

В свою очередь посольство США в Каракасе сообщило, что более 30 тысяч жителей Венесуэлы получили гуманитарную помощь, направленную Соединенными Штатами.

Гуманитарные грузы, переданные заместителем министра сельского хозяйства США Люком Линдбергом и представителем Госдепартамента Райаном Шрамом, распределяются среди нуждающихся через организацию Global Empowerment Mission (GEM).

Панамериканская организация здравоохранения (PAHO/OPS) заявила, что после землетрясений работы в сфере здравоохранения вступили в критически важную фазу, а чрезвычайная ситуация по-прежнему сохраняется.

В организации сообщили, что из необходимых на экстренное реагирование 24 млн долларов на сегодняшний день мобилизовано около 9 млн долларов. В PAHO подчеркнули, что текущий этап сосредоточен на поддержании работы системы здравоохранения, стабилизации ситуации и мерах по раннему восстановлению.

Директор организации Жарбас Барбоза отметил, что после катастроф такого масштаба наибольшие риски обычно связаны с перебоями в оказании медицинской помощи, перенаселенностью мест временного размещения, доступом к чистой воде и проведением вакцинации.

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) 26 июня оценила прямой материальный ущерб от землетрясений в 6,7 млрд долларов.

Поисково-спасательные работы в стране продолжаются, и власти не исключают дальнейшего роста числа погибших и пострадавших.