Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 5 546 человек

Sinan Doğan, Olga Keskin
25 Июля 2026•Обновить: 25 Июля 2026
Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, достигло 5 546 человек.
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил в соцсетях, что число погибших увеличилось на 148 человек - до 5 546, а пострадавших - до 16 740.
По данным национальных СМИ, с 24 июня в регионе было зарегистрировано около 1 500 афтершоков.
Согласно данным Организации Объединенных Наций (ООН), стихийное бедствие непосредственно затронуло около 650 тыс. человек, в том числе 230 тыс. детей.
По оценке Группы Всемирного банка, прямой материальный ущерб от землетрясений в Венесуэле составил 19,6 млрд долларов.
В настоящее время в зоне бедствия продолжают работать более 60 тыс. человек, в том числе 30 тыс. добровольцев, участвующих в поисково-спасательных операциях, разборе завалов и распределении гуманитарной помощи.
- В Венесуэле произошли два мощных землетрясения
По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.
26 июня Программа развития ООН (ПРООН) оценивала прямой материальный ущерб от землетрясений в 6,7 млрд долларов.