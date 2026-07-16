Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 829 Поисково-спасательные работы продолжаются, власти не исключают роста числа погибших

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 4 829 человека.



Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес. «Число жертв стихийного бедствия возросло на 95 человек - до 4 829, а пострадавших – до 16 740 человек», - сказал он.

Родригес отметил, что с момента землетрясений, произошедших 24 июня, в регионе зарегистрировано 1284 афтершока.

Последний раз в стране афтершок магнитудой 3,9 произошел 10 июля в городе Найгуата, входящем в наиболее пострадавший от бедствия штат Ла-Гуайра.

Как сообщают местные СМИ, тем временем правительство и оппозиционная группа во главе с бывшим депутатом Динорой Фигерой достигли соглашения о плане работы, который начнется 1 августа. Целями плана заявлены «укрепление демократии» и «преодоление последствий двойного землетрясения».

Землетрясения в Венесуэле

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) 26 июня оценила прямой материальный ущерб, нанесенный землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.

Поисково-спасательные работы в стране продолжаются. Власти не исключают, что число погибших в стране может возрасти. ​​​​​​​

