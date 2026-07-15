Число жертв землетрясений в Венесуэле возросло до 4 734 Поисково-спасательные работы продолжаются, власти не исключают роста числа погибших

Число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, возросло до 4 734 человека.

Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес в социальной сети американской компании X.

Число жертв стихийного бедствия возросло на 173 человек - до 4 734, а пострадавших – до 16 740 человек, - сказал он.

Согласно сообщениям в венесуэльских СМИ, Национальная ассамблея Венесуэлы во вторник объявила о начале процесса совместной работы с одной из фракций оппозиции с целью «укрепления стабильности, демократии и национального восстановления».

Ассамблея также выразила благодарность Вашингтону за солидарность, проявленную после землетрясений 24 июня, и поблагодарила администрацию президента США Дональда Трампа за «поддержку восстановления страны, укрепления стабильности и усиления демократических институтов Венесуэлы».

Два мощных землетрясения

По данным Геологической службы США (USGS), 24 июня в Венесуэле с интервалом в 39 секунд произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5.

Программа развития ООН (UNDP) 26 июня оценила прямой материальный ущерб, нанесенный землетрясениями, в 6,7 млрд долларов.

Поисково-спасательные работы в стране продолжаются. Власти не исключают, что число погибших в стране может возрасти.

